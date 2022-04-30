Участники группы "Друга ріка" присоединились к акции в поддержку Украины в Риге

Об этом сообщили на странице группы в Facebook.



"Сегодня в Риге у нас была возможность присоединиться к "протестной площадке" напротив посольства России. Там состоялся музыкальный перфоманс с участием активистов украинской диаспоры и неравнодушных латвийцев", - говорится в сообщении.



Клавишник группы Сергей Гера (Шура) и вокалист Валерий Харчишин исполнили песню "Ой у лузі червона калина..".

Ранее российские оккупанты сожгли дом солиста группы Валерия Харчишина. Старший сын и брат певца защищают Украину в рядах Вооруженных Сил.

Позже Харчишин опубликовал фото того, что осталось от его дома под Гостомелем.