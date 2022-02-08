Участники COVID-протестов заблокировали мост между Канадой и США
Канадские митингующие "Конвой Свободы", выступающие против карантинных ограничений и обязательной вакцинации против COVID-19, заблокировали доступ к мосту Амбассадор, который соединяет Канаду и США
Об этом сообщают CNN и CBC .
Мост, соединяющий провинцию Онтарио (Канада) со штатом Мичиган (США), является одним из наиболее загруженных международных переходов в Северной Америке.
По данным издания, мост заблокирован фурами, пикапами и легковыми автомобилями. Для движения транспорта доступна только одна полоса, по которой можно проехать из США в Канаду. Власти призвали путешественников перейти на другие автомагистрали.
Участники акции заявили, что таким образом поддерживают водителей-дальнобойщиков, протестующих в Оттаве.
Протесты дальнобойщиков в столице Канады продолжаются с 22 января после введения правительством новых карантинных ограничений, в частности, требования вакцинации против COVID-19 для повторного въезда в страну сухопутным транспортом. Участники акций, получивших название Конвой свободы, не согласны с мерами власти, введенными для сдерживания коронавируса.
- В понедельник, 7 февраля, на фоне протестов в столице Канады Оттави объявили чрезвычайное положение .
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