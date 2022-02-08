Участники COVID-протестов заблокировали мост между Канадой и США

Об этом сообщают CNN и CBC .



Мост, соединяющий провинцию Онтарио (Канада) со штатом Мичиган (США), является одним из наиболее загруженных международных переходов в Северной Америке.



По данным издания, мост заблокирован фурами, пикапами и легковыми автомобилями. Для движения транспорта доступна только одна полоса, по которой можно проехать из США в Канаду. Власти призвали путешественников перейти на другие автомагистрали.



Участники акции заявили, что таким образом поддерживают водителей-дальнобойщиков, протестующих в Оттаве.



Протесты дальнобойщиков в столице Канады продолжаются с 22 января после введения правительством новых карантинных ограничений, в частности, требования вакцинации против COVID-19 для повторного въезда в страну сухопутным транспортом. Участники акций, получивших название Конвой свободы, не согласны с мерами власти, введенными для сдерживания коронавируса.

В понедельник, 7 февраля, на фоне протестов в столице Канады Оттави объявили чрезвычайное положение .