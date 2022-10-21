Участники боевых действий, их дети и учащиеся на контракте переселенцы смогут перейти на бюджет

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"Принимаем постановление, благодаря которому студенты старших курсов университетов и профтехучилищ, которые сейчас учатся на контракте, смогут перейти на бюджет", - подчеркнул Шмыгаль.

Речь идет о детях погибших защитников и защитниц Украины, участниках боевых действий и их детях, а также внутренне перемещенных лиц, переехавших из временно оккупированных регионов и тех, где идут активные боевые действия.

"Все студенты из этих категорий, которые были зачислены на контракт до 2021 года включительно, смогут продолжать обучение за средства государства. В целом мы говорим в этом году о более чем 80 тысячах людей. В этом году государство выделит для соответствующего проекта 363 млн грн.

В условиях сложной экономической ситуации переселенцев, а также поддержки украинцев, защищавших и защищающих Украину, правительство считает этот проект правильным и справедливым решением", - сообщил Шмыгаль.

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