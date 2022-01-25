Участники акции SaveФОП пытались прорваться в Раду, между протестующими и полицией произошли столкновения

Об этом сообщает с места событий корреспондент Еспресо.TV.



По состоянию на 17:30 на площади перед ВР остается часть протестующих и правоохранители, часть людей уже покинула место происшествия. Движение по улице Грушевского возобновлено.







Участники акции SaveФОП попытались попасть в здание Верховной Рады, в результате чего произошли столкновения митингующих и правоохранителей.



Предприниматели сказали, что будут штурмовать здание и дают нардепам 15 минут на выход из него. Под Верховной Радой находятся много полицейских. Дверь в здание парламента закрыли на металлические засовы. Правоохранители применили слезоточивый газ.







В ходе акций задержаны по меньшей мере два ее участника.







Движение ограничили на таких улицах города: Михаила Грушевского (от Парковой дороги до Крепостного переулка); Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской); Садовой (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской). Участники акции SaveФОП попытались попасть в здание Верховной Рады, в результате чего произошли столкновения митингующих и правоохранителей.Предприниматели сказали, что будут штурмовать здание и дают нардепам 15 минут на выход из него. Под Верховной Радой находятся много полицейских. Дверь в здание парламента закрыли на металлические засовы. Правоохранители применили слезоточивый газ.В ходе акций задержаны по меньшей мере два ее участника. Полиция Киева сообщила, что на двоих составили админпротоколы.Движение ограничили на таких улицах города: Михаила Грушевского (от Парковой дороги до Крепостного переулка); Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской); Садовой (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской).