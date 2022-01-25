Участники акции SaveФОП пытались прорваться в Раду, между протестующими и полицией произошли столкновения
Протестующие SaveФОП пытались попасть в здание парламента, по состоянию на 17:30 участники акции начали покидать площадь переред ВР, движение по улице Грушевского возобновили
Об этом сообщает с места событий корреспондент Еспресо.TV.
По состоянию на 17:30 на площади перед ВР остается часть протестующих и правоохранители, часть людей уже покинула место происшествия. Движение по улице Грушевского возобновлено.
- Напомним, ранее на акции SaveФОП под зданием Рады произошли столкновения: полиция задержала первых протестующих.
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