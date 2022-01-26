Участники акции SaveФЛП объявили протест под ВР бессрочным
Участники движения "SaveФЛП" объявили акцию протеста под Верховной Радой бессрочной
Об этом сообщает Укринформ.
"Вчера нас незаконно избили, наших мирных митингующих. Применили оружие, газ. Поэтому мы объявили акцию бессрочной и будем здесь стоять до решения нашего вопроса", - заявила участница акции Галина Капитун.
Она анонсировала "великий всеукраинский протест".
"Большой всеукраинский протест планируется через неделю, потому что сейчас Верховная Рада работает до пятницы. Мы будем здесь стоять и всеми силами показывать, что мы не сдаемся и не сдадимся", - подчеркнула Капитун.
- Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФЛП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.
- 25 января участники акции SaveФЛП митинговали под зданием Рады - около 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.
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