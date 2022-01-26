Участники акции SaveФЛП объявили протест под ВР бессрочным

Об этом сообщает Укринформ.



"Вчера нас незаконно избили, наших мирных митингующих. Применили оружие, газ. Поэтому мы объявили акцию бессрочной и будем здесь стоять до решения нашего вопроса", - заявила участница акции Галина Капитун.



Она анонсировала "великий всеукраинский протест".



"Большой всеукраинский протест планируется через неделю, потому что сейчас Верховная Рада работает до пятницы. Мы будем здесь стоять и всеми силами показывать, что мы не сдаемся и не сдадимся", - подчеркнула Капитун.

Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФЛП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

17 декабря 2021 года Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.

25 января участники акции SaveФЛП митинговали под зданием Рады - около 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.