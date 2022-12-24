Участника террористической "ДНР", воевавшего против Украины, приговорили к 15 годам заключения
По материалам Службы безопасности Украины участника террористической организации "ДНР", участвовавшего в военных действиях против Украины, приговорили к 15 годам заключения
Об этом информирует СБУ.
Злоумышленником оказался житель Донетчины. После 24 февраля 2022 года он добровольно присоединился к рядам подконтрольной России "Народной милиции ДНР". Впоследствии вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа РФ. В составе вражеского войска его назначили наводчиком мотострелкового батальона 1-го армейского корпуса.
В составе российской армии мужчина активно воевал против Сил обороны Украины в Донецкой и Луганской областях.
Также в сентябре 2022 года он осуществлял разведку боевых позиций ВСУ на Запорожском направлении. Однако, во время первого разведвыхода его группа была уничтожена украинскими защитниками на территории Пологовского района. Сам злоумышленник попал в плен.
На основании материалов СБУ суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 УК (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.
- 23 декабря в Донецкой области СБУ разоблачила приспешника военных РФ, который собирал разведданные о ВСУ и предоставил оккупантам координаты школы и больницы Лимана.
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