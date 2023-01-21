Участник первой высадки на Луну Олдрин женился в свой 93-й день рождения

Об этом он сообщил в twitter .

«В мой 93-й день рождения я рад сообщить, что моя давняя любовь, Анка Фаур, и я поженились. Мы связали себя священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и мы взволнованы, как подростки, бежавшие от родителей", - говорится в сообщении.

Для бывшего астронавта это четвертый брак, невеста младше его на 30 лет.

63-летняя Анка Фаур с 2019 года работает в компании Buzz Aldrin Ventures LLC, принадлежащей Олдрину. В настоящее время она занимает должность вице-президента компании.

29 июня 2019 стало известно, что национальное аэрокосмическое агентство США открыло доступ к собственным уникальным хранилищам твердых пород, собранных во время экспедиций на Луну.

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