Участник Олимпийских игр-2016 скончался в возрасте 32 лет
Бразильский прыгун в воду Ян Матос, участвовавший в Олимпиаде-2016, скончался в возрасте 32 лет
Об этом сообщает официальный Twitter Олимпийского комитета Бразилии.
В конце октября бразильский прыгун в воду Ян Матос был госпитализирован с инфекцией горла. Бактерии попали в его пищевод, а затем в легкие, это привело к серьезным осложнениям.
Организм спортсмена не сумел справиться с болезнью, и Ян Матос умер в возрасте 32 лет.
Любителям спорта Матос известен как участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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