Участник Олимпийских игр-2016 скончался в возрасте 32 лет

Об этом сообщает официальный Twitter Олимпийского комитета Бразилии.



В конце октября бразильский прыгун в воду Ян Матос был госпитализирован с инфекцией горла. Бактерии попали в его пищевод, а затем в легкие, это привело к серьезным осложнениям.



Организм спортсмена не сумел справиться с болезнью, и Ян Матос умер в возрасте 32 лет.



Любителям спорта Матос известен как участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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