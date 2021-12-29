Участник нападения на "Схемы" в Укрэксимбанке Тельбизов встретился с журналистами, Марченко уволил пришедших на эту встречу советников

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Тельбизов во время встречи заявил, что сожалеет о случившемся в Укрэксимбанке с журналистами "Схем".

"Я впервые познакомился с журналистами в работе. Журналистика одна из важнейших профессий. Я приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", - сказал Тельбизов.

Он также заявил, что хочет создать "стипендиальную программу для начинающих журналистов и журналистов расследователей".

Политолог Андрей Гливка, которого представили как советника Министерства финансов, сказал, что из этой ситуации нужно делать выводы и не допускать подобного в будущем.

Впоследствии в комментарии "Детектор медиа" он отметил, что пришел на мероприятие как частное лицо, а не представитель Минфина.

Кроме Тельбизова и Гливки на мероприятие пришли советник Минфина и член совета Национального банка Василий Горбаль, экс-советник Минздрава Дмитрий Раимов, телеведущий Сергей Дойко, журналист Анастасия Товт и телеведущая Анна Можаровская.



В то же время руководительница и ведущая программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецка заявила, что журналистов проекта не пригласили на это мероприятие.

Позже стало известно, что министр финансов Украины Сергей Марченко уволил советников Андрея Гливка и Василия Горбаля после того, как они пришли на мероприятие.

"Уволил Андрея Гливка и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать", - сказал Марченко в комментарии изданию.



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