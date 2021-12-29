Участник нападения на "Схемы" в Укрэксимбанке Тельбизов встретился с журналистами, Марченко уволил пришедших на эту встречу советников
В среду, 29 декабря, один из фигурантов дела о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке Игорь Тельбизов пришел на мероприятие с медийщиками и представителями общественности "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года". Журналистов "Схем" на событие не пригласили
Об этом сообщает "Детектор медиа".
Тельбизов во время встречи заявил, что сожалеет о случившемся в Укрэксимбанке с журналистами "Схем".
"Я впервые познакомился с журналистами в работе. Журналистика одна из важнейших профессий. Я приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", - сказал Тельбизов.
Он также заявил, что хочет создать "стипендиальную программу для начинающих журналистов и журналистов расследователей".
Политолог Андрей Гливка, которого представили как советника Министерства финансов, сказал, что из этой ситуации нужно делать выводы и не допускать подобного в будущем.
Впоследствии в комментарии "Детектор медиа" он отметил, что пришел на мероприятие как частное лицо, а не представитель Минфина.
Кроме Тельбизова и Гливки на мероприятие пришли советник Минфина и член совета Национального банка Василий Горбаль, экс-советник Минздрава Дмитрий Раимов, телеведущий Сергей Дойко, журналист Анастасия Товт и телеведущая Анна Можаровская.
В то же время руководительница и ведущая программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецка заявила, что журналистов проекта не пригласили на это мероприятие.
Позже стало известно, что министр финансов Украины Сергей Марченко уволил советников Андрея Гливка и Василия Горбаля после того, как они пришли на мероприятие.
"Уволил Андрея Гливка и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать", - сказал Марченко в комментарии изданию.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой Укрэксимбанка2 Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В Укрэксимбанке нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Прокуратура вручила подозрение Евгению Мецгеру из- за нападения на журналистов.
- "Схемы" обнародовали расследование о выдаче Укрэксимбанком $60 млн предпринимателю с бизнесом в оккупированной Горловке .
- Председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера уволили с должности .
- 11 ноября Укрэксимбанк восстановил на должностях двух нападающих на журналистов "Схем". 13 ноября Тельбизова и Осипова уволили из банка.
- 30 ноября стало известно, что участники нападения на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке не признают свою вину.
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