Участник канадской лотереи выиграл 70 млн. долларов и планирует передать часть на восстановление Украины, - CNM
Марсель Люсье, выигравший 70 млн долларов в канадской лотерее, заявил, что он планирует использовать часть джекпота, чтобы помочь отстроить Украину
Об этом сообщает CTV News Montreal.
"Работник Hydro-Quebec в отставке Марсель Люсье заявил, что он планирует использовать часть джекпота в 70 миллионов долларов, чтобы помочь построить Украину", - говорится в сообщении.
Также Люсье хочет использовать часть средств для финансирования проектов для помощи людям с аутизмом.
- Недавно канадский бренд Meleg Perfumes выпустил дух "Слава Украине", из каждой проданной бутылки парфюма 50 канадских долларов будет направлен в Национальный банк Украины.
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