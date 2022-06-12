Участник канадской лотереи выиграл 70 млн. долларов и планирует передать часть на восстановление Украины, - CNM

Об этом сообщает CTV News Montreal.

"Работник Hydro-Quebec в отставке Марсель Люсье заявил, что он планирует использовать часть джекпота в 70 миллионов долларов, чтобы помочь построить Украину", - говорится в сообщении.

Также Люсье хочет использовать часть средств для финансирования проектов для помощи людям с аутизмом.

Недавно канадский бренд Meleg Perfumes выпустил дух "Слава Украине", из каждой проданной бутылки парфюма 50 канадских долларов будет направлен в Национальный банк Украины.

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