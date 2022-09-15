Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Он рассказал, что "у человека, который был за рулем, были определенные проблемы со здоровьем, были определенные стимуляторы".

Он также добавил, что расследование ДТП продолжается, и результаты его могут появиться уже в ближайшие часы.

15 сентября Владимир Зеленский попал в ДТП, дело расследуют правоохранители.

Государственное бюро расследования впоследствии сообщило, что расследует этот случай.

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