Участник ДТП с президентским автомобилем был "под стимуляторами" – Подоляк
Участник ночного ДТП с машиной президента Владимира Зеленского был "под стимуляторами"
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
Он рассказал, что "у человека, который был за рулем, были определенные проблемы со здоровьем, были определенные стимуляторы".
Он также добавил, что расследование ДТП продолжается, и результаты его могут появиться уже в ближайшие часы.
- 15 сентября Владимир Зеленский попал в ДТП, дело расследуют правоохранители.
- Государственное бюро расследования впоследствии сообщило, что расследует этот случай.
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