Участие жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма в голосовании сделает нелегитимными выборы в Госдуму, - МИД

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

"Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированных Крыму и на Донбассе будут нелегитимными, а их результаты - юридически ничтожными", - заявил Николенко.

По его словам, организация Россией голосования на временно оккупированных территориях Украины поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса.

"Заявления МИД РФ о якобы провокации нашего государства рассчитаны на внутреннего российского потребителя. Саммит Крымской платформы четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории", - отметил представитель МИД.

Напомним, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, официальный Киев стремится дискредитировать избирательный процесс в России в глазах мирового сообщества.

Николенко отметил, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства в целом, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.

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