Участие жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма в голосовании сделает нелегитимными выборы в Госдуму, - МИД
Представитель МИД Олег Николенко заявил, что голосование на выборах в Государственную думу жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма сделает их нелегитимными
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.
"Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированных Крыму и на Донбассе будут нелегитимными, а их результаты - юридически ничтожными", - заявил Николенко.
По его словам, организация Россией голосования на временно оккупированных территориях Украины поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса.
"Заявления МИД РФ о якобы провокации нашего государства рассчитаны на внутреннего российского потребителя. Саммит Крымской платформы четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории", - отметил представитель МИД.Николенко отметил, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства в целом, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.
- Напомним, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, официальный Киев стремится дискредитировать избирательный процесс в России в глазах мирового сообщества.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.51Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное