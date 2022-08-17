Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже три лидера G7
Главы Германии, Канады и Японии подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Крымской платформы.
Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида присоединятся к виртуальному саммиту.
23 августа, спустя год после первого саммита, президент Украины инициировал проведение второго саммита Крымской платформы. Он пройдет в онлайн-формате.
На саммит были приглашены не только действующие участники Крымской платформы, которых на сегодняшний день являются 48.
Крымская платформа – это созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма.
Первый саммит Крымской платформы прошел в прошлом году тоже 23 августа в Киеве. В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.
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