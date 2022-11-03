Об этом сообщает Bloomberg .

Индонезия впервые председательствует в G20 и настаивает на присутствии всех стран. Однако еще три страны пока не сообщили о своем решении. Согласно сообщению СМИ, Теуку Файзасия, официальный представитель Министерства иностранных дел Индонезии отказался называть страны, согласившиеся на участие, по соображениям безопасности. Ожидается, что президент страны Джоко Видодо может сделать соответствующее объявление ближе к дате проведения саммита.

В четверг, 3 ноября, состоялся телефонный разговор Видодо с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия зерновой инициативы. Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", – сообщил Зеленский в Telegram .

МИД Украины требует отозвать приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20.

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