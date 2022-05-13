Об этом говорится в эфире Еспресо.



Виталий Портников отметил, что сегодня мы следим за исторической пресс-конференцией правительства Швеции, которое представляет свое видение вызовов безопасности, речь идет о присоединении Швеции к НАТО. Также 12 мая президент и премьер-министр Финляндии выступили с общим заявлением , в котором поддержали членство Финляндии в Североатлантическом союзе. Ожидается, что уже на днях Финляндия официально объявит, что подает заявку на членство в Альянсе.



Журналист подчеркнул: "Швеция начала процесс обсуждения возможности присоединения к НАТО более сдержанно, чем Финляндия. Все ожидали будут ли шведские намерения аналогичны финским, в обществе Швеции всегда воспринималась финская позиция как позитив, помогающий шведам принять правильное решение. Шведское правительство подчеркнуло, что вступление в НАТО снизит опасность конфликтов в северной Европе. Участие Финляндии и Швеции значительно усилит эффективность этого оборонного Альянса".



Ведущий напомнил, что в одном из телевизионных эфиров российские эксперты обсуждали возможность захвата шведского о.Готланд в Балтийском море как плацдарм для оккупации Латвии, Литвы, Эстонии. Для этого понятно, что российские пропагандисты не шутят, а выражают планы своего российского руководства.



"Швеция одна из наиболее серьезных, в военном отношении стран Европы. Присоединение Швеции к НАТО - это не какой-то простой шаг политического характера, это значительное усиление военного потенциала Альянса. А Финляндия это страна, которая дважды воевала с Советским Союзом и проигрывала" - отметил Портников.



Виталий Портников подытожил, что к шагам Финляндии и Швеции следует относиться очень серьезно в контексте нашего с вами будущего.

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