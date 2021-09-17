Убыточный Укртрансгаз отгулял корпоратив за 1 млн грн

Об этом говорится в материале журналистов программы Шустров LIVE, которые побывали на мероприятии.



Закрытая вечеринка для 200-т сотрудников Укртрансгаза прошла 10 сентября на одной из элитных баз отдыха пригород Киева.



"Это одна из самых дорогих частных баз. На закрытой территории - несколько мини-отелей, спа-комплекс, рестораны, 6 банкетных залов, 5 открытых террас и спорт-зона", - сообщают журналисты.



Средний чек в ресторане составляет около 3-х тыс. грн, а самый дешевый номер - свыше 5 тыс. грн за сутки.



Убыточная компания арендовала здесь банкетный зал с открытой террасой и декоративными бассейнами стоимостью 35 тыс. грн. А на еду и напитки для сотрудников потратила около полумиллиона грн. Чтобы гости не скучали - пел заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян - участник талант-шоу Голос страны и автор нескольких музыкальных хитов. Время его выступления стоит 5 с половиной тыс. долларов, - рассказала журналистам директор исполнителя.



Провел корпоратив для Укртрансгаза известный телеведущий и актер Петр Мага, чьи услуги обошлись еще в более 100 тыс грн.



В общем, по самым скромным подсчетам, корпоратив компании стоил около 1-го миллиона гривен.



По закону, любые расходы госкомпаний должны быть проведены официально, через систему публичных закупок Прозорро. Укртрансгаз - государственное акционерное общество, впрочем, ни тендера о закупке услуг по организации праздника, аренды ресторана или услуг музыкантов журналисты не нашли.



"Поэтому, вероятно, убыточный Укртрансгаз использовал на корпоратив для сотрудников средства с другой статьи расходов, например, предусмотренных на оздоровление работников", - предполагают журналисты.



Присутствовавший на корпоративе и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома на вопрос журналистов относительно тендера и стоимости вечеринки отвечать не стал, в сопровождении охраны он бежал с банкета, как только увидел гостей, которые осуществляют видеозапись.



Между тем, в ответе на информационный запрос в компании сообщили, что работники самостоятельно оплатили дорогостоящий корпоратив при поддержке профсоюзной организации.



Перелома возглавил Укртрансгаз прошлом году в августе. А уже через несколько месяцев, в ноябре, было реализовано громкую аферу года - газовый монополист отдал мошенникам 305 млн куб м. Государственного топлива стоимостью более 2 млрд грн. Это произошло в результате утверждения судом мирового соглашения, которое подписала компания Укртрансгаз под руководством Сергея Переломы.



Подробнее об этой истории читайте в материале: Газ на 2 миллиарда для фиктивной фирмы: роль руководства Нафтогаза