Экономическая ситуация

Война остается ключевым фактором экономического роста для Украины как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе. Свидетельствами этого является то, что базовым сценарием макроэкономического прогноза, на котором основывается недавно утвержденная программа расширенного финансирования от МВФ, предусматривается рост реального ВВП Украины в 2023 г. в диапазоне от -3% до +1%, а отрицательный сценарий (основными предположениями которого является более продолжительная и разрушительная война) предусматривает сокращение реального ВВП на 10% в 2023 г. и еще на 2% в 2024 г. В то же время даже реализация базового сценария (прекращение активной фазы боевых действий в 2024 г.) не гарантирует Украине рост темпами выше, чем наблюдались. к началу полномасштабной злости со стороны РФ. Повышение потенциального ВВП на 1 п.п. (с 3.75% до 4.75%, согласно оптимистическому сценарию для среднесрочной перспективы, потребует реализации многих предположений, как находящихся под прямым влиянием Украины (завершение структурных реформ, оживление экспорта), так и требующих внешней координации (масштабы программы послевоенного восстановления)). даже такие темпы роста могут казаться недостаточными для быстрого восторга потерь от войны, в случае материализации они будут оставаться вдвое выше, чем потенциальный темп роста мировой экономики в 2022-2030 годах (около 2.4%).

По оценкам отчета "Вторая быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностям восстановления Украины" (Second Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment ), подготовленного правительством Украины, группой Всемирного банка, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций, прямые убытки Украины за год полномасштабной войны оцениваются более чем в 135 млрд долларов США. Экономический ущерб, а именно нарушение экономических потоков, производства и дополнительные затраты, связанные с войной, достигают 290 млрд долларов США.

Согласно отчету, потребности Украины в реконструкции и восстановлении оцениваются примерно в 411 млрд долларов США. В то же время, в 2023 году Украине необходимо 14 млрд долларов США на реализацию быстрого восстановления, в частности восстановления энергетической, жилищной, критически важной и социальной инфраструктуры, базовых услуг для наиболее уязвимых слоев населения, разминирования и развития частного сектора.

В то же время, несмотря на длительную террористическую кампанию РФ по разрушению энергетической инфраструктуры, украинский энергетический сектор и бизнес в целом демонстрируют высокий уровень адаптивности. Как следствие, сокращение экономической активности оказалось ниже, чем ожидалось осенью 2022 г., а прогнозы роста на 2023 г., скорее всего, будут пересматриваться в сторону улучшения. В частности, Национальный банк, с высокой вероятностью, пересмотрит свой январский прогноз (+0.3% роста реального ВВП) до верхнего предела базового прогноза МВФ.

В пользу улучшения ожиданий также свидетельствуют результаты проводимых Национальным банком Украины результаты ежемесячного опроса предприятий Украины за март 2023 года. Индекс ожиданий деловой активности в марте 2023 г. повысился до 49.5 из 45.0 в феврале и почти достиг равновесного уровня. Это самое высокое значение с декабря 2021 года. Позитивным сигналом также является то, что большинство участвующих в опросах предприятий "прогнозируют замедление темпов роста закупочных цен и цен подрядчиков, а также цен и тарифов на собственную продукцию/услуги". Негативным, что "предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, пока не ожидают увеличения общей численности своих работников".

Бюджетная сфера

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за март 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,2 млрд. гривен. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет: налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 29,3 млрд. грн.; налога на прибыль предприятий – 26,2 млрд грн; налога на доходы физических лиц и военного сбора – 13,3 млрд грн; налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 10,0 млрд грн (собрано 24,4 млрд, возмещено – 14,4 млрд грн); акцизного налога – 9,8 млрд грн; рентной платы за пользование недрами – 7,7 млрд грн; ввозной и вывозной пошлины – 2,7 млрд гривен. Кроме того, за март 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 45,8 млрд грн в виде международной помощи (грантов). Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в марте 2023 года составили 36,2 млрд гривен.

Кассовые расходы государственного бюджета за январь-март 2023 составили 747,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 635,5 млрд грн, или 88,7% от росписи отчетного периода. За первые три месяца 2023 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 220,3 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 244,7 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-март 2023 дефицита в сумме 467,9 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2023 составили 403,5 млрд грн, или 83,7% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 137,7 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 32,1 млрд. грн. (785,1 млн. долл. США и 86,9 млн. евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 42,2 млрд грн.

Из внешних источников привлечено 265,9 млрд грн, в том числе: 177,4 млрд грн (4,5 млрд евро) поступления средств ЕС макрофинансовой помощи; 64,2 млрд грн (2,4 млрд канадских долларов) ссуды Правительства Канады; 18,3 млрд грн (499,3 млн долл. США) ссуды МБРР в рамках Четвертого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине"; 6,0 млрд грн (152,0 млн евро) ссуды МАР в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине". При этом платежи по погашению государственного долга за январь – март 2023 года составили 96,7 млрд грн (88,6% плана), платежи по обслуживанию – 24,2 млрд грн (88,2% плана).

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 04.04.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 4,6 млрд. гривен сроки от 1 до 2 лет с доходностью от 18,50% до 19,60% - на уровни предыдущего аукциона. Основной объем гривневых средств был привлечен по 2-летним бумагам с погашением в апреле 2025 года, которые включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ. Спрос на соответствующие бумаги составил 3,8 млрд гривен, что соответствовало трети выставленного министерством финансов объема (10 млрд гривен). Средневзвешенная ставка привлечения новых заимствований составила 19,45%.

Валютный рынок

Уменьшение чистого спроса клиентов банков на иностранную валюту на межбанковском рынке обусловило сокращение продажи иностранной валюты из резервов Национального банка на прошлой неделе до 343 млн. долларов США по сравнению с 495 млн. долларов США неделей ранее.

Дефицит внешней торговли товарами и услугами в феврале был меньше по сравнению с январем (-3,1 и -3,6 млрд. долларов США соответственно). За два месяца 2023 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило "минус" 4,2 млрд. долларов США, услугами - "минус" 2,5 млрд. долларов США. В то же время дефицит текущего счета в январе-феврале 2023 года был существенно меньшим (около "минус" 1 млрд. долларов США) благодаря устойчивым поступлениям по оплате труда (+2,1 млрд долларов США) и трансфертам (преимущественно в сектор общегосударственного управления). за границу (+4,3 млрд долларов США).

Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-феврале 2023 г. составили лишь 395 млн долларов США и обеспечивались в значительной степени реинвестированными доходами иностранных инвесторов (189 млн долларов США).

Поддержку достаточности международных резервов Украины обеспечивают поступление международной финансовой помощи. Так, 3 апреля в общий фонд государственного бюджета Украины поступил первый транш в размере 2,7 млрд дол. США (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ). Денежные средства получены по новой четырехлетней программе расширенного финансирования для Украины, что в общем размере составляет 15,6 млрд дол. США (11,6 млрд СДР).

На первом этапе программы, запланированной на 2023-24 годы, внимание сосредоточено на внедрении надежного бюджета на 2023 год и увеличении мобилизации доходов, в том числе путем избежания мер, которые могут уменьшить налоговые поступления. Во время первого этапа также предполагается снижение инфляции и удержание обменного курса, в том числе посредством поддержки соответствующих валютных резервов. Кроме того, ожидаются меры по содействию долгосрочной финансовой стабильности, включая подготовку более глубокой оценки состояния банковского сектора, а также продолжение содействия независимости НБУ.

Во время второго этапа программы будет сделан фокус на реформах, которые помогут максимально эффективно поддерживать послевоенное восстановление и реконструкцию, а также помогут Украине имплементировать необходимые меры по пути евроинтеграции. Долгосрочный рост экономики также является одним из приоритетов второго этапа программы EFF.

Финансовый сектор

Объем работающих кредитов банков в феврале уменьшился на 1,8%, главным образом, за счет сокращения работающих корпоративных кредитов в национальной (-0,4% за месяц) и в иностранной валюте (-4,0% за месяц). Доля неработающих корпоративных кредитов в феврале возросла до 43,7% по сравнению с 43,4% в январе, около ¾ из которых сконцентрировано в государственном банковском секторе. Доля неработающих кредитов в сегменте кредитования домохозяйств оставалась на уровне предыдущего месяца (32,4%). В целом доля неработающих кредитов в банковском секторе увеличилась до 38,5% от общего объема кредитов, что является самым высоким уровнем с середины 2021 года.

В условиях высоких военных и других рисков поддержку кредитования в Украине продолжает обеспечивать государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 100 льготных кредитов на общую сумму 514,5 млн. грн. За период с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины количество выданных кредитов по программе составило 24,1 тысячи на общую сумму почти 96,5 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей текущего периода, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства (53%); торговли и производства (24%); промышленной переработки (14 %).

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне более 550 млрд. гривен, из которых около 350 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства и уменьшение объема наличной гривни в обращении вне банков, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе.

Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 5,4 млрд. гривен – до 20 млрд. гривен, что является самым низким уровнем с октября 2020 года) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

