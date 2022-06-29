Убытки Украины в результате войны составляют более $1 трлн, - советник президента
Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что ущерб Украины из-за войны войны с Россией составляет более $1 трлн
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Если перечислить средства современному эквиваленту, выделенному после Второй мировой войны, то тогда речь шла о более чем 2-3% ВВП стран, участвовавших в плане Маршалла. В нашем случае, если к плану восстановления Украины присоединится Европейский Союз, то цифра составит более 5% ВВП стран. То есть речь идет о средствах намного больше триллионов долларов. План Маршалла после Второй мировой войны в современных цифрах был очень значительным", - пояснил Устенко.
Устенко также добавил, что о плане восстановления Украины сегодня говорят на разных площадках.
"О плане восстановления Украины сейчас говорят на разных площадках. Это Варшава, Братислава и Берлин. Что касается плана восстановления Украины, то мы должны решить два больших уравнения. Сколько нам нужно средств и где их взять и на какие программы должны направляться эти средства. Есть две части финансовой помощи для Украины – это средства, которые нам нужны прямо сейчас и средства, которые нам потребуются для восстановления Украины – поскольку $650 млрд составляют только прямые убытки Украины из-за войны – если к этой цифре добавить косвенные убытки, то цифра вырастет до $1 трлн”, - добавил Устенко.
- По состоянию на 11 мая экономика Украины потеряла более $92 млрд из-за масштабной агрессии РФ, больше всего пострадали инфраструктура и недвижимость.
- 18 июня министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину разрушены почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 - железнодорожных путей и 305 мостов. В целом убытки составили почти $104 млрд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.35
Покупка 34.35Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное