Убытки Украины в результате войны составляют более $1 трлн, - советник президента

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Если перечислить средства современному эквиваленту, выделенному после Второй мировой войны, то тогда речь шла о более чем 2-3% ВВП стран, участвовавших в плане Маршалла. В нашем случае, если к плану восстановления Украины присоединится Европейский Союз, то цифра составит более 5% ВВП стран. То есть речь идет о средствах намного больше триллионов долларов. План Маршалла после Второй мировой войны в современных цифрах был очень значительным", - пояснил Устенко.

Устенко также добавил, что о плане восстановления Украины сегодня говорят на разных площадках.

"О плане восстановления Украины сейчас говорят на разных площадках. Это Варшава, Братислава и Берлин. Что касается плана восстановления Украины, то мы должны решить два больших уравнения. Сколько нам нужно средств и где их взять и на какие программы должны направляться эти средства. Есть две части финансовой помощи для Украины – это средства, которые нам нужны прямо сейчас и средства, которые нам потребуются для восстановления Украины – поскольку $650 млрд составляют только прямые убытки Украины из-за войны – если к этой цифре добавить косвенные убытки, то цифра вырастет до $1 трлн”, - добавил Устенко.

По состоянию на 11 мая экономика Украины потеряла более $92 млрд из-за масштабной агрессии РФ, больше всего пострадали инфраструктура и недвижимость.

18 июня министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину разрушены почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 - железнодорожных путей и 305 мостов. В целом убытки составили почти $104 млрд.

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