Убытки украинского телеком-рынка составляют $2,6 млрд, - Всемирный банк

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации со ссылкой на оценку, проведенную командой Всемирного банка в сотрудничестве с Минцифрой, НКЭК и Киевской школой экономики.

Известно, что до 24 февраля у Украины было самое большое в Европе покрытие скоростным интернетом.

После российского вторжения разрушена цифровая инфраструктура, сотни километров кабеля и десятки тысяч единиц оборудования. В общей сложности четверть всех интернет-сетей страны подверглись разрушениям, а это более 1,7 млн линий фиксированной связи.

По оценке Всемирного банка, чтобы восстановить телеком-сферу Украины, необходимо $1,79 млрд – чтобы расчистить территорию от обломков ракет и последствий вторжения и отстроить разрушенную и поврежденную инфраструктуру, $0,71 млрд – закупить башни, кабели, волокно и оборудование для строительства, $0,1 млрд - сумма убытков компаний из-за недополученной абонплаты.

При подсчетах также учитывалась информация от центральных органов исполнительной власти и военно-гражданских администраций.

26 июля глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что терминалы Starlink помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях. "Война – время вызовов и нестандартных решений. Наша команда проверила, сможет ли терминал работать в пути на скорости 130 км/ч. Результаты передаем в SpaceX", - добавил Михаил Федоров.

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