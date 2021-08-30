Убытки почти на 5 млн грн: на Харьковщине чиновники присваивали пенсии жителей ОРДЛО
Служба безопасности Украины остановила масштабное хищение средств, предназначенных для выплат пенсий жителям оккупированных территорий
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Чиновники по документам выплачивали пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, а на самом деле все средства шли им.
По предварительным оценкам, убытки государства составляют почти 5 млн грн.
Следствие установило, что причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.
Злоумышленники вносили недостоверные сведения в базу данных.
Они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них деньги.
По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет.
Во время обысков изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию.
Двум участникам сделки сообщено о подозрении в совершении мошенничества, и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК Украины.
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