Убытки почти на 5 млн грн: на Харьковщине чиновники присваивали пенсии жителей ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Чиновники по документам выплачивали пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, а на самом деле все средства шли им.



По предварительным оценкам, убытки государства составляют почти 5 млн грн.

Следствие установило, что причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.

Злоумышленники вносили недостоверные сведения в базу данных.



Они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них деньги.

По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет.

Во время обысков изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию.

Двум участникам сделки сообщено о подозрении в совершении мошенничества, и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК Украины.