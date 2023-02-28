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Убытки от землетрясения в Турции составляют более $34 млрд, - Всемирный банк

28 февраля, 2023 вторник
19:35
Экономика

По оценкам Всемирного банка, непосредственный физический ущерб для Турции в результате разрушительных землетрясений 6 февраля составляет $34,2 млрд

Об этом говорится в предварительной оценке, опубликованной 27 февраля, сообщает "Европейская правда".

Ущерб от землетрясения составляет примерно 4% ВВП Турции в 2021 году.

В отчете отмечают, что от землетрясений пострадали районы, где проживает более 7% населения Турции, без крова остались около 1,25 млн человек из-за того, что их дома полностью разрушены или серьезно повреждены. Аналитики допускают, что дальнейшие афтершоки могут дополнительно увеличить разрушение.

Восстановление региона может стоить почти вдвое больше, чем приведенная оценка ущерба. Кроме того, Турция терпит косвенные убытки из-за падения ВВП вследствие прекращения нормальной экономической жизни в пострадавших провинциях.

Около 53% всех потерь составляют убытки в виде разрушенного жилья, 28% - разрушенных школ, учреждений здравоохранения, административных учреждений, офисов и т.п.; 19% – другой инфраструктуры.

9 февраля Всемирный банк объявил первоначальный пакет помощи для Турции в размере 1,78 млрд долларов для преодоления последствий землетрясения.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.

  • Землетрясения в Турции, по предварительным оценкам, приведут к тому, что экономика страны потеряет около 10% ВВП, или 84 млрд долларов. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах уже превысило 50 тысяч человек.
  • После мощного землетрясения в Турции правоохранители задержали или выдали ордера на арест более 180 человек, причастных к строительству обрушившихся домов.
Турция
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