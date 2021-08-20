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Убытки на 87 млн грн и долги на 28 миллиардов: в Зерновой госкорпорации обнародовали финрезультат за полгода

20 августа, 2021 пятница
12:58
Экономика

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в первом полугодии получила 87,5 млн грн убытков

Об этом говорится в сообщении проекту "Марлин" общественной организации StateWatch .

Согласно сообщению, в первом полугодии 2021 ГПЗКУ получила чистые убытки в размере 87500000 грн против 3500000000 грн убытков за первое полугодие прошлого года.

В пояснительной записке к финансовым результатам и.о. председателя ГПЗКУ Андрей Власенко основной причиной убытков назвал низкий уровень трейдинга. Оптовая продажа зерна госкорпорацией на внешнем и внутреннем рынках составил 443 тыс. тонн, что составляет 52% от плана.

По данным госкорпорации, в этом году предложения на поставку зерновых были предоставлены стратегическому партнеру ГПЗКУ китайской компании ССЕС, которая отклонила большинство предложений.

Аналитики также отметили, что общая сумма задолженности корпорации перед различными партнерами составляет 28 млрд грн.

Также отмечается, что средняя заработная плата работника ГПЗКУ составляет 9,6 тыс. грн в месяц, в то время как член правления получал 272 тыс. грн в месяц.

Согласно отчету, Власенко в первом полугодии этого года в среднем получал 423,6 тыс грн в месяц, что в 44 раза является большим за вознаграждение простого работника.

  • Напомним. Нацполиция 10 августа разоблачила должностных лиц ГПЗКУ на миллионных хищениях и злоупотреблении служебным положением.
  • Министерство экономики заявило о создании рабочей группы для трансформации Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) в прозрачную и эффективную компанию.
  • ГПЗКУ - национальный оператор зернового рынка Украины, предоставляющая услуги в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Корпорация позиционирует себя на рынке как мощная государственная вертикально-интегрированная компания в аграрном секторе экономики страны. Управление ГПЗКУ осуществляет Министерство экономики.

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