Убытки на $ 57 млн: полиция задержала главу "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" при попытке бегства из Украины
Нацполиция задержала в аэропорту "Киев" руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника
Об этом сообщает пресс-служба полиции .
Мужчины пытались уйти от ответственности.
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Следователи уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ о хищении путем злоупотребления служебным положением. Проводятся следственные действия.
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Готовится ходатайство об избрании обоим подозреваемым меры пресечения.Сумма ущерба составляет более $ 57 млн.
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