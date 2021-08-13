Убытки на $ 57 млн: полиция задержала главу "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" при попытке бегства из Украины

Об этом сообщает пресс-служба полиции .



Мужчины пытались уйти от ответственности.



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Следователи уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ о хищении путем злоупотребления служебным положением. Проводятся следственные действия.



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Готовится ходатайство об избрании обоим подозреваемым меры пресечения.

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Сумма ущерба составляет более $ 57 млн.