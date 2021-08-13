Убытки на $57 млн: Государственная продовольственно-зерновая корпорация заявила, что содействует правоохранителям

Об этом заявила пресс-служба корпорации в Facebook.



" ГПЗКУ выполняет все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами", - говорится в сообщении.



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Там заявили, что обязанности председателя правления исполняет заместитель задержанного руководителя.



"Руководство компании максимально заинтересовано в объективности расследования и всячески содействует работе сотрудников правоохранительных органов", - заявили в компании.

Нацполиция задержала в аэропорту "Киев" руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника, им и группе лиц инкриминируют растрату более $57 млн.