Убытки на $57 млн: Государственная продовольственно-зерновая корпорация заявила, что содействует правоохранителям
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) заявила, что работает в штатном режиме, несмотря на арест руководителя
Об этом заявила пресс-служба корпорации в Facebook.
" ГПЗКУ выполняет все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами", - говорится в сообщении.
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Там заявили, что обязанности председателя правления исполняет заместитель задержанного руководителя.
"Руководство компании максимально заинтересовано в объективности расследования и всячески содействует работе сотрудников правоохранительных органов", - заявили в компании.
- Нацполиция задержала в аэропорту "Киев" руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника, им и группе лиц инкриминируют растрату более $57 млн.
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