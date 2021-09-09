Убытки на 43 млн: НАБУ объявило подозрение гендиректору Павлоградского химзавода

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Гендиректор химзавода совместно с коммерческим директором и главой еще двух частных предприятий организовали схему реализации продукции, произведенной госпредприятием, через подконтрольные компании-посредницы. Однако фактическая поставка продукции - взрывчатых веществ - осуществлялось непосредственно с завода на предприятия горнодобывающей промышленности, то есть без привлечения компаний-посредников", - говорится в сообщении.

В случае, если общества обращались напрямую к заводу с целью заключения договоров на поставку товаров, должностные лица государственного предприятия отказывали и предлагали обращаться через фирмы-посредницы. Цены у компаний-посредников были завышены на 30% по сравнению с закупочными ценами завода.

Такие злоупотребления нанесли Павлоградскому химическому заводу ущерб на сумму свыше 43,3 млн грн.

В августе 2021 года было сообщено о подозрении коммерческому директору госпредприятия и директору компаний-посредниц.

9 сентября 2021 года сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, и генеральному директору завода.

Досудебное расследование продолжается.