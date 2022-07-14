Убытки Ирпеня от войны оценивают более чем в $900 млн
Убытки инфраструктуры Ирпеня от большой войны оценивают почти в 922 миллиона долларов, что составляет 25,3 млрд гривень
Об этом сообщает KSE Institute.
За время оккупации в Ирпене повредили около половины всех построек города. Это 10,5 тыс. зданий, из них 2 501 разрушено полностью или сильно повреждено.
Наибольшая часть ущерба касается жилого фонда, разрушенного в городе на 48%, – 17,7 млрд гривен, из которых 11,6 млрд гривен - из-за разрушения многоквартирных домов города.
Как отмечают в KSE, значительный ущерб враг нанес и социальной инфраструктуре: разрушены 53% всех социальных объектов Ирпеня. Ущерб нанесен на сумму 3,7 млрд гривен, из которых 1,3 млрд гривен – учебным заведениям и 236 млн гривен – медицины.
Разрушение значительного количества объектов промышленной инфраструктуры оценивается в 2,9 млрд гривень убытков. Еще 262,5 млн гривен – это уничтоженные и поврежденные правительственные, административные здания, отделения полиции и почты.
- 6 июля городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город подписал меморандум с Ассоциацией мэров Франции, которые примут участие в восстановлении поврежденных многоэтажек.
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