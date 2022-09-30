Об этом со ссылкой на источники сообщает The Daily Maily.

Выход нового документального сериала от принца Гарри и Меган Маркл запланирован на Netflix через 6 недель. Впрочем, после смерти королевы Елизаветы супруги Сассексы хотят перенести премьеру на следующий год.

Сообщается, что пара хочет внести изменения в сериал, что, возможно, отложит его выпуск до конца 2023 года. Причиной стало стремление "уменьшить многое из того, что они сказали о короле Карле III, королеве-консорте Камилле и принце и принцессе Вельске".

"Продолжается много разговоров. Я слышал, что Гарри и Меган хотят, чтобы сериал не выходил до следующего года", - сообщил один из источников издания.

Инсайдер Netflix заявил, что на генерального директора стримингового сервиса Теда Сарандоса оказывается сильное давление.

"Netflix очень хотел, чтобы шоу было готово к трансляции в декабре. На Теда Сарандоса, имеющего отношения с Гарри и Меган, оказывается большое давление, чтобы завершить это шоу", - отметили в Netflix.

Предполагают, что супруги Сассексы опасаются, что нынешняя версия сериала "не слишком хорошо воспримется" после смерти королевы.

Недавно обнародовали отрывки из новой книги королевского писателя Валентина Лоу, где придворные дворца рассказали скандальные подробности о жене принца Гарри герцогине Сассекской

Американская актриса Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекски сделали официальное заявление, в котором сообщили о своем намерении сложить полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми от дворца. Тогда же супруги переехали в Канаду, а затем в США.

В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опри Уинфри. В ответ в Букингемском дворце созвали срочное совещание из-за этого интервью и намекнули на ложь Меган. Тогда же Букингемский дворец решил расследовать травлю персонала со стороны Меган Маркл.

Отметим, что супруги поддерживают Украину. В Нидерландах на Играх непокоренных Меган Маркл поздравила украинскую команду со словами "Слава Украине", а принц Гарри назвал мероприятие возможностью мира лучше показать Украину.

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