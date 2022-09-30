"Убрать язвительности о Карле III": Принц Гарри и Меган Маркл хотят отредактировать свой будущий сериал на Netflix
Супруги Сассекс хотят отложить выпуск своего документального сериала на Netflix, чтобы отредактировать его и убрать свои негативные высказывания о Чарльзе (короле Карле III), королеве-консорте Камилле и принце Уильяме
Об этом со ссылкой на источники сообщает The Daily Maily.
Выход нового документального сериала от принца Гарри и Меган Маркл запланирован на Netflix через 6 недель. Впрочем, после смерти королевы Елизаветы супруги Сассексы хотят перенести премьеру на следующий год.
Сообщается, что пара хочет внести изменения в сериал, что, возможно, отложит его выпуск до конца 2023 года. Причиной стало стремление "уменьшить многое из того, что они сказали о короле Карле III, королеве-консорте Камилле и принце и принцессе Вельске".
"Продолжается много разговоров. Я слышал, что Гарри и Меган хотят, чтобы сериал не выходил до следующего года", - сообщил один из источников издания.
Инсайдер Netflix заявил, что на генерального директора стримингового сервиса Теда Сарандоса оказывается сильное давление.
"Netflix очень хотел, чтобы шоу было готово к трансляции в декабре. На Теда Сарандоса, имеющего отношения с Гарри и Меган, оказывается большое давление, чтобы завершить это шоу", - отметили в Netflix.
Предполагают, что супруги Сассексы опасаются, что нынешняя версия сериала "не слишком хорошо воспримется" после смерти королевы.
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- Отметим, что супруги поддерживают Украину. В Нидерландах на Играх непокоренных Меган Маркл поздравила украинскую команду со словами "Слава Украине", а принц Гарри назвал мероприятие возможностью мира лучше показать Украину.
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