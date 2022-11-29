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Убрать угрозу РФ с Черного моря можно единственным способом – вооружить Украину, которая сама устранит эту опасность, - дипломат Огрызко

29 ноября, 2022 вторник
18:37
война с Россией Владимир Огрызко

Владимир Огрызко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, уверен, что нужно объяснять нашим западным партнерам необходимость передачи Украине ракет дальностью 300 км, и угроза со стороны РФ в Черном море исчезнет

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Дипломат дал комментарий по поводу возможных реакций НАТО на вызовы и угрозы, которые постоянно создает РФ в Черном море.

"Сейчас преувеличивается значение того, что называется черноморским флотом РФ, потому что на самом деле специалисты говорят, что это не флот, а флотилия, особенно после ухода крейсера "Москва" и повреждения нескольких других российских кораблей. По словам генерального секретаря НАТО Столтенберга, Альянс будет увеличивать свое присутствие и контроль. Это лишь прекрасные слова, потому что нет решения насущной проблемы, чтобы устранить угрозу со стороны РФ в Черном море. А убрать можно только одним способом – вооружить Украину, которая сама устранит эту опасность", - подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Украины.

Владимир Огрызко отметил, что такую линейную логику нужно объяснять нашим западным партнерам, то есть дайте нам ракеты дальностью на 300 км, и угроза черноморской флотилии РФ исчезнет.

"Турция уже в этом плане делала доброе дело, которое может продолжать делать, она может запретить вхождение российских военных кораблей в акваторию Черного моря через проливы Босфор и Дарданеллы. Соответственно, России некуда будет деваться, а все, что у нее осталось, она быстренько перегонит в Новороссийск. Вот и вся история с угрозой в Черном море. Украина имеет право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН, то есть если на тебя нападают с Черного моря, то ты имеешь все моральные, политические, юридические основания эту угрозу уничтожить. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в НАТО более активно начали думать о ситуации в Черном море, но не в плане очередных словесных конфигураций, а из-за передачи Украине необходимого вооружения, чтобы этот вопрос наконец-то решить", - подытожил Огрызко.

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Украина
Россия
НАТО
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