Убрать русский язык: омбудсмен Кремень инициирует изменения в паспорте старого образца
Языковой омбудсмен рекомендует Верховной Раде внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины - русский язык, не соответствует закону
Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень .
"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", - подчеркнул омбудсмен.
Кремень предлагает Верховной Раде внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины. Документ старого образца не соответствует закону. Ведь данные о гражданине записаны на украинском и русском языках.
Уполномоченный рассказал, что сейчас в Украине существуют два вида паспортов – биометрический и старый образец, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны на негосударственном языке.
"Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - добавил Кремень.
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