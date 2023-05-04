Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень .

"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", - подчеркнул омбудсмен.

Кремень предлагает Верховной Раде внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины. Документ старого образца не соответствует закону. Ведь данные о гражданине записаны на украинском и русском языках.

Уполномоченный рассказал, что сейчас в Украине существуют два вида паспортов – биометрический и старый образец, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны на негосударственном языке.

"Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - добавил Кремень.