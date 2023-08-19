Убрали лишнюю бюрократию: в Украине упростили процедуру трудоустройства водителей скорых
Правительство упростило процедуру трудоустройства водителей экстренной медицинской помощи: решение будет действовать до конца военного положения и еще год после его окончания
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что теперь для трудоустройства на скорую водитель должен в течение последнего года работать водителем авто определенной категории, пройти месяц специальной подготовки и стажировки. После этого он сможет приступить к работе. Раньше же для трудоустройства необходимо было иметь последние три года непрерывного опыта на автомобиле соответствующей категории, а время подготовки и стажировки составляло шесть месяцев.
На принятие соответствующего решения также повлияло то, что бригады скорых нуждаются в доукомплектовании водителями: на конец 2022 года водителей имели лишь 79% бригад, 20% из них - люди пенсионного возраста.
"Для круглосуточного обеспечения украинцев качественной медицинской помощью в сутки на одном автомобиле экстренки должно работать 4 бригады, соответственно - 4 водителя", - говорится в сообщении.
По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, с начала полномасштабного вторжения бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работают на грани своих возможностей.
"К привычным круглосуточным вызовам добавились ежедневные чрезвычайные ситуации - спасение людей на местах вражеских "прилетов" и перевозка их в медучреждения. Кроме того, бригады первыми выезжают на деоккупированные территории, где в экстремальных условиях оказывают пациентам необходимую медицинскую помощь. Поэтому сейчас крайне важно убрать лишнюю бюрократию и усилить центры экстренки квалифицированными водителями", - указал он.
- 25 июля стало известно, что в Украине приобрели крупнейшую партию реанимобилей за вклады доноров и партнеров UNITED24. Больницы получили 40 машин скорой помощи.
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