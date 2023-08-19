Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что теперь для трудоустройства на скорую водитель должен в течение последнего года работать водителем авто определенной категории, пройти месяц специальной подготовки и стажировки. После этого он сможет приступить к работе. Раньше же для трудоустройства необходимо было иметь последние три года непрерывного опыта на автомобиле соответствующей категории, а время подготовки и стажировки составляло шесть месяцев.

На принятие соответствующего решения также повлияло то, что бригады скорых нуждаются в доукомплектовании водителями: на конец 2022 года водителей имели лишь 79% бригад, 20% из них - люди пенсионного возраста.

"Для круглосуточного обеспечения украинцев качественной медицинской помощью в сутки на одном автомобиле экстренки должно работать 4 бригады, соответственно - 4 водителя", - говорится в сообщении.

По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, с начала полномасштабного вторжения бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работают на грани своих возможностей.

"К привычным круглосуточным вызовам добавились ежедневные чрезвычайные ситуации - спасение людей на местах вражеских "прилетов" и перевозка их в медучреждения. Кроме того, бригады первыми выезжают на деоккупированные территории, где в экстремальных условиях оказывают пациентам необходимую медицинскую помощь. Поэтому сейчас крайне важно убрать лишнюю бюрократию и усилить центры экстренки квалифицированными водителями", - указал он.