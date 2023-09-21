"Убийцы": в Энгельсе неизвестные угрожают семьям российских пилотов, обстреливающих Украину
Жены российских военных летчиков из Энгельса рассказывают об угрозах, поступающих им и членам их семей из-за участия в обстреле мирных украинских городов
Об этом пишет российский оппозиционный телеграм-канал "Сота".
Жительница Энгельса, назвавшая себя представительницей "жен летчиков Энгельса", сообщила, что последние несколько недель неизвестные люди "терроризируют" семьи местных военнослужащих. В городе расположен военный аэродром Энгельс-2, откуда регулярно происходят вылеты в Украину. Женщина рассказала нам, что по ночам им поступают угрожающие звонки, а стены их домов расписывают угрозами.
"Нам страшно выходить на улицу и за наших детей. В своей стране, в своем городе, в своем доме мы не чувствуем себя в безопасности. В чем виноваты мы, женщины, особенно те, которые уже и не живут с военными, которым адресовались эти послания? Как власть допустила, что наши адреса и телефоны стали известны этим людям, и почему они безнаказанно продолжают нас мучить? Чем мы заслужили такие угрозы?! Тем, что растим детей и молча ждем мужей с вылетов, надеясь, что сегодня он вернется живой?", - говорится в письме
Обеспокоенная женщина также прислала нам аудиозапись звонка одному из военных пилотов, участвовавшего в атаках по украинским городам (муж сам признался в этом в разговоре). Звонивший пригрозил летчику, что знает его адрес и может убить военнослужащего в любой момент, но не делает этого только потому, что хочет, чтобы тот дождался суда и "вечность сидел в наихудшей тюрьме".
"Если мы проиграем [в войне, — ред.], то тебя ждет скорая смерть, если нет — ты сгниешь в тюрьме", — сообщил человек на другом конце провода.
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