Убийцы, мародеры, палачи - Зеленский отреагировал на убийства в Буче
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал зверства, совершенные российскими оккупантами в Буче, посоветовав российским матерям посмотреть, каких "уродов они вырастили"
Об этом он написал в Facebook.
"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла", - написал президент.
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Также Владимир Зеленский добавил на русском языке: "Советую посмотреть матерям русских военных. Посмотрите, каких уродов вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи".
- Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны благодаря трусливой позиции европейских лидеров.
- Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься
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