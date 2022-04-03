Убийцы, мародеры, палачи - Зеленский отреагировал на убийства в Буче

Об этом он написал в Facebook.

"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла", - написал президент.

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Также Владимир Зеленский добавил на русском языке: "Советую посмотреть матерям русских военных. Посмотрите, каких уродов вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи".

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны благодаря трусливой позиции европейских лидеров.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься

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