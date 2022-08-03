Убийцу активистки Ирины Ноздровской осудили на 15 лет за решеткой
3 августа суд вынес приговор убийце активистки Ирины Ноздровской. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
"При поддержке публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры мужчина осужден за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в декабре 2017 года в селе Демидов Киевской области на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на Ирину Ноздровскую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села. Прокуроры в суде доказали вину подсудимого.
В ходе судебного расследования осужденный находился под стражей.
- Ирина Ноздровская расследовала гибель своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил находившийся в состоянии наркотического опьянения Дмитрий Россошанский. Дмитрий Россошанский – племянник Куприенко Сергея Исаковича, председателя Вышгородского районного суда на момент совершения ДТП.
- 1 января 2018 года тело правозащитницы Ирины Ноздровской нашли в реке возле Демидова. Она погибла от множественных колото-резаных ран.
- 8 января 2018 года Нацполиция задержала первого и единственного подозреваемого в совершении этого преступления - Дмитрия Россошанского, чьего осуждение требовала Ирина. Мотив преступления - месть.
- Позже Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую из-за ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
- 10 октября, 2019 года на пресс-марафон к президенту Украины Владимиру Зеленскому попала мама убитых Ирины Ноздровской и Светланы Сапатинской Екатерина Дуняк.
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