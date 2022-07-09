Об этом сообщает NHK .

По словам Тецуи Ямагами, застрелившего Синдзо Абэ, его семья столкнулась с финансовыми проблемами после того, как мать преступника совершила большое пожертвование группе лиц, с которой якобы был связан экс-премьер. Он утверждает, что его мать была вовлечена в эту группу и после этого жизнь семьи была испорчена.

41-летний Ямагами заявил, что сначала планировал нападение на другого человека и хотел убить главу религиозной организации, но впоследствии решил совершить преступление против Абэ, которого считал причастным к нему. Название организации не раскрывается.

Убийство Синдзо Абэ произошло во время предвыборного митинга 8 июля. Бывший моряк японских сил самообороны выстрелил политику в спину.

8 июля в Японии покушались на экс-премьера Синдзо Абэ получил ранение. Политика доставили в больницу, а затем перевели в медицинский университет города Нара, где он скончался .

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