"Убийца орков": литовцы купили для украинцев 110 антидронов и 80 радаров Wingman

Об этом сообщил в Twitter литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас.

"Мы купили для Украины 110 антидронов и назвали их Orcrist – Orc Killer", – пишет Андрюс Тапинас.

Также они передают украинским военным 80 радаров Wingman, позволяющих оператору антидрона обнаруживать и сбивать российский беспилотник. Общая стоимость помощи от литовских друзей – 1 миллион 95 тысяч евро.

"Иран предоставляет России беспилотники. Хорошо. Тогда литовцы передают Украине 110 антидронных пушек, вооруженных 80 современными радарами для беспилотников, которые могут сбивать дрон на расстоянии до 5 км", – добавляет он.

В парламенте Ирана объявили, что на следующей неделе страну посетит российский диктатор Владимир Путин.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

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