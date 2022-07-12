"Убийца орков": литовцы купили для украинцев 110 антидронов и 80 радаров Wingman
Литовцы собрали деньги и приобрели для украинцев 110 антидронов и 80 радаров Wingman, которые назвали "убийцами орков"
Об этом сообщил в Twitter литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас.
"Мы купили для Украины 110 антидронов и назвали их Orcrist – Orc Killer", – пишет Андрюс Тапинас.
Также они передают украинским военным 80 радаров Wingman, позволяющих оператору антидрона обнаруживать и сбивать российский беспилотник. Общая стоимость помощи от литовских друзей – 1 миллион 95 тысяч евро.
"Иран предоставляет России беспилотники. Хорошо. Тогда литовцы передают Украине 110 антидронных пушек, вооруженных 80 современными радарами для беспилотников, которые могут сбивать дрон на расстоянии до 5 км", – добавляет он.
- В парламенте Ирана объявили, что на следующей неделе страну посетит российский диктатор Владимир Путин.
- 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.
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