Об этом со ссылкой на Администрацию программ оборонных закупок (DAPA) сообщает издание Yonhap .

В частности, известно, что предполагается, что такой боеприпас будет обновленной версией корейской тактической ракеты класса "земля-земля" (KTSSM) калибра 400 миллиметров, которую называют "убийцей артиллерии большой дальности".

При этом если нынешняя система KTSSM "работает" на стационарной платформе, то новая ракета, как предполагается, будет установлена на мобильную пусковую установку, что позволит повысить ее маневровость и живучесть.

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Кроме того, добавляется, что дальность стрельбы обновленной KTSSM планируют увеличить до 300 км с сегодняшних 180 км.

Издание добавляет, что ракетные и артиллерийские угрозы Севера привлекли повышенное внимание после того, как на недавнем военном параде в Пхеньяне КНДР продемонстрировала ряд ракетно-артиллерийских систем, способных поражать территорию Южной Кореи.

В их числе, в частности, "сверхбольшие" реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы калибра 152 мм, а также ракета КН-23, созданная по образцу российской баллистической ракеты "Искандер".