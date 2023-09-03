Убийством Пригожина Путин ускорил завершение своей жизни, - социолог Яковенко
Социолог, журналист, признанный в России иноагентом, экс-депутат госдумы Игорь Яковенко считает, что представители российской верхушки хотят избавиться от Путина
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У всех представителей путинской верхушки присутствует этот страх. Люди, командующие большим количеством вооруженных людей, у них в голове присутствует мнение, что это можно было бы закончить при помощи какой-нибудь спецоперации, современного варианта того, что закончила жизнь российского императора Павла I. В этом случае не обязательно, чтобы это была табакерка, платок или шарфик, но что-то в этом роде. Уверен, что такие мысли присутствуют у многих представителей российской верхушки", - предположил Яковенко.
По словам социолога, Путин укрепил свою власть, но в то же время увеличил вероятность завершения своей жизни.
"Не сомневаюсь ни секунды, что такие идеи существуют у многих: и у генералов, и у сотрудников, и у членов коллегии ФСБ. Вот для того, чтобы эти мысли не превратились в действия, и нужна была показательная казнь Пригожина. Насколько он сможет устранить эту реальность? По крайней мере, если до 24 февраля прошлого года такой вариант развития событий был крайним и маловероятным, практически исключенным, то сейчас он существует. Да, Путин укрепил свою власть, безусловно, но в то же время увеличил вероятность такого вот завершения своей жизни", - подчеркнул Яковенко .
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