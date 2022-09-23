Об этом сообщила пресс-служба управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Санкции касаются руководителей полиции морали, министерства разведки и безопасности, сухопутных войск, Сил сопротивления Басидж и правоохранительных сил. В ведомстве отметили, что эти структуры регулярно подавляют протесты, нарушают права иранского гражданского общества, политических диссидентов, борцов за права женщин и членов иранской общины багаи.

"Махса Амини была смелой женщиной, чья смерть под стражей полиции морали стала еще одним актом жестокости сил безопасности иранского режима против собственного народа. Мы решительно осуждаем этот бессовестный акт и призываем правительство Ирана прекратить насилие в отношении женщин и постоянное насильственное подавление свободы слова и собраний". Сегодняшняя акция по применению санкций к иранской моральной полиции и высокопоставленным должностным лицам иранской службы безопасности, ответственных за эти притеснения, демонстрирует четкое обязательство администрации Байдена - Харрис отстаивать права человека и права женщин в Иране и во всем мире", - подчеркнула министр финансов Джанет Л. Еллен .

Задачей моральной полиции является обеспечение исполнения законов страны против нескромности и пороков. Она сыграла ключевую роль в подавлении протестов 2009 года – после противоречивых президентских выборов, в ноябре 2019 года – во время повышения цен на бензин – тогда убили сотни протестующих.

Также 14 сентября 2022 года полиция морали арестовала 22-летнюю Махсу Амини за якобы ненадлежащее ношение хиджаба и отправила ее на "воспитательный и ориентационный" класс в отделении полиции. В тот же день ее госпитализировали в состоянии комы, а через два дня девушка умерла от травм. По словам свидетелей, ее избили в полиции. Отец Махсы заявил, что должностные лица скрыли синяки на теле его дочери, а причиной смерти назвали болезнь сердца, хотя у Махсы Амини не было таких заболеваний.

Санкции наложили на главу моральной полиции Мохаммада Ростами Чешме Гачи, под чьим руководством орган показал чрезмерное насилие. В начале 2022 года Ростами заявил, что Полиция морали будет наказывать иранских женщин, отказывающихся носить хиджаб. Также ограничения коснулись главы тегеранского отделения полиции морали Хаджа Ахмада Мирзаи.

Министр разведки Ирана и руководитель одной из главных служб безопасности иранского правительства MOIS Эсмаил Хатиб ответственен за то, что ведомство расправилось с большим количеством правозащитников, активисток по правам женщин, журналистов, режиссеров и членов религиозных меньшинств. Также орган преследовал тех, кто сообщал о нарушении прав человека в Иране, их семьях, пытал людей в тайных центрах заключения.

Салар Абнуш является заместителем командующего Басиджем и возглавлял ведомство также во время протестов в ноябре 2019 года. Силы сопротивления Басидж неоднократно обвиняли в убийствах безоружных протестующих.

Манучехр Аманоллахи командует полицией морали в провинциях Чахармахал и Бахтиари. За время его пребывания в должности подавили тысячи протестов. Силовики использовали боевые снаряды против протестующих, что привело к многочисленным смертям.

Киюмарс Хейдари – командующий сухопутными войсками иранской армии, публично признавший причастность своей структуры к подавлению протестов в ноябре 2019 года и гибели сотен протестующих.

В результате санкций имущество и интересы этих силовиков, которые находятся в США или находятся под контролем Штатов, будут заблокированы. Финансовые операции с США или внутри страны также запрещены. Также ограничения могут наложить на людей и иностранные учреждения, предоставляющие финансовые услуги подсанкционным лицам. В минфине США отметили, что целью санкций является не наказание, а положительное изменение поведения.

19 сентября сообщали о 5 погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших из-за убийства Махсы Амини.

22 сентября количество погибших протестующих возросло до 31 человека .

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