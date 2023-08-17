Убийство военного Щербины: адвокат заявляет, что суд нарушил принцип непрерывного рассмотрения производства
Во время рассмотрения производства об убийстве добровольца Алексея Щербины суд нарушил непрерывность и разумные сроки процесса
Об этом в эфире Эспрессо.TV сообщил адвокат Виталий Титич.
"В этом уголовном производстве нарушили базовый принцип - разумные сроки и непрерывность рассмотрения в уголовном производстве. Если бы суд выполнял требования УПК, этот вопрос на пятом месяце судебного разбирательства не должен возникать", - подчеркнул он.
По словам Виталия Титича, ключевой проблемой является то, что в Украине в отношении тысяч фигурантов уголовных производств не осуществляют должного судебного разбирательства, а суды и другие участники используют такие затягивания в своих целях.
- 21 октября 2022 года трое мужчин убили воина-добровольца батальона "Свобода" Алексея Щербину.
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