Об этом в эфире Эспрессо.TV сообщил адвокат Виталий Титич.

"В этом уголовном производстве нарушили базовый принцип - разумные сроки и непрерывность рассмотрения в уголовном производстве. Если бы суд выполнял требования УПК, этот вопрос на пятом месяце судебного разбирательства не должен возникать", - подчеркнул он.

По словам Виталия Титича, ключевой проблемой является то, что в Украине в отношении тысяч фигурантов уголовных производств не осуществляют должного судебного разбирательства, а суды и другие участники используют такие затягивания в своих целях.