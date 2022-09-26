Убийство во время съемок. Прокурор назвала Алека Болдуина одним из четырех "возможных обвиняемых"
После изучения мобильного телефона актера в качестве доказательства в прокуратуре сообщили, что могут предъявить ему обвинение в убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке
Об этом сообщает The Daily Mail.
В прошлом году голливудский актер Алек Болдуин передал свой мобильный телефон для изучения в качестве доказательства, и теперь прокуратура Нью-Мексико сообщила, что может предъявить актеру обвинение в убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках его фильма "Ржавчина".
Окружной прокурор Санта Фе Мэри Кармак-Олтвис в письме финансовому совету штата запросила финансирование судебного производства в размере $635 тыс. В этом письме она сообщила, что готова предъявить обвинения против четырех человек.
Прокурор отметила, что одним из возможных ответчиков является Алек Болдуин, и ей нужно финансирование, чтобы противостоять сильным адвокатам защиты.
Мэри Кармак-Олтвис не стала подтверждать обвинения, которые раньше планировала предъявить, но отметила, что "пересматривает все законы об убийствах и все возможные законы об оружии согласно уголовному кодексу Нью-Мексико".
"Один из возможных обвиняемых – известный киноактер Алек Болдуин", - написала она в письме.
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