Об этом сообщает The Daily Mail.

В прошлом году голливудский актер Алек Болдуин передал свой мобильный телефон для изучения в качестве доказательства, и теперь прокуратура Нью-Мексико сообщила, что может предъявить актеру обвинение в убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках его фильма "Ржавчина".

Окружной прокурор Санта Фе Мэри Кармак-Олтвис в письме финансовому совету штата запросила финансирование судебного производства в размере $635 тыс. В этом письме она сообщила, что готова предъявить обвинения против четырех человек.

Прокурор отметила, что одним из возможных ответчиков является Алек Болдуин, и ей нужно финансирование, чтобы противостоять сильным адвокатам защиты.

Мэри Кармак-Олтвис не стала подтверждать обвинения, которые раньше планировала предъявить, но отметила, что "пересматривает все законы об убийствах и все возможные законы об оружии согласно уголовному кодексу Нью-Мексико".

"Один из возможных обвиняемых – известный киноактер Алек Болдуин", - написала она в письме.

На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" 42-летняя Галина Хатчинс получила огнестрельное ранение после выстрела, который произвел Болдуин.

Актер должен был выстрелить холостыми патронами. Женщину госпитализировали, но спасти ее жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлены, идет следствие.

Американский актер Алек Болдуин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки Галины Хатчинс, умершей от его выстрела на съемках вестерна "Ржавчина"

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