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Убийство во время съемок. Прокурор назвала Алека Болдуина одним из четырех "возможных обвиняемых"

26 сентября, 2022 понедельник
17:22
Таблоид Алек Болдвин

После изучения мобильного телефона актера в качестве доказательства в прокуратуре сообщили, что могут предъявить ему обвинение в убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке

Об этом сообщает The Daily Mail.

В прошлом году голливудский актер Алек Болдуин передал свой мобильный телефон для изучения в качестве доказательства, и теперь прокуратура Нью-Мексико сообщила, что может предъявить актеру обвинение в убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках его фильма "Ржавчина".

Окружной прокурор Санта Фе Мэри Кармак-Олтвис в письме финансовому совету штата запросила финансирование судебного производства в размере $635 тыс. В этом письме она сообщила, что готова предъявить обвинения против четырех человек.

Прокурор отметила, что одним из возможных ответчиков является Алек Болдуин, и ей нужно финансирование, чтобы противостоять сильным адвокатам защиты.

Мэри Кармак-Олтвис не стала подтверждать обвинения, которые раньше планировала предъявить, но отметила, что "пересматривает все законы об убийствах и все возможные законы об оружии согласно уголовному кодексу Нью-Мексико".

"Один из возможных обвиняемых – известный киноактер Алек Болдуин", - написала она в письме.

  • На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" 42-летняя Галина Хатчинс получила огнестрельное ранение после выстрела, который произвел Болдуин.
  • Актер должен был выстрелить холостыми патронами. Женщину госпитализировали, но спасти ее жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлены, идет следствие.
  • Американский актер Алек Болдуин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки Галины Хатчинс, умершей от его выстрела на съемках вестерна "Ржавчина"

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