Убийство украинки Алеком Болдуином: перед инцидентом часть съемочной группы отказалась работать из-за проблем безопасности

Об этом сообщает АР .



По данным издания, споры на площадке начались почти с самого начала съемок и завершились тем, что часть команды отказалась работать.



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По словам одного из участников протеста, пожелавший сохранить анонимность, участники команды были недовольны рядом проблем от соблюдения правил безопасности в жилищных условий.



По данным следствия, помощник режиссера Дэйв Холлс взял пистолет из коляски и передал его Болдуину, ошибочно заявив, что оружие снаряженная холостыми патронами.



Когда Болдуин выстрелил, он убил Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу, который стоял позади нее.

Напомним, на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" 42-летняя Галина Гатчинс претерпела огнестрельного ранения после выстрела, который сделал Болдуин .

Актер должен был выстрелить холостыми патронами. Женщину госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлено, ведется следствие.