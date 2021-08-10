Убийство трех заключенных в ОРДЛО: прокуратура открыла уголовное производство
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
"В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного убийства осужденных на временно оккупированной территории области", - говорится в сообщении.
Так, Донецкой областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что 6 августа 2021 года на территории Кировской исправительной колонии № 33 в пгт. Хрестовка Донецкой области неизвестными лицами были убиты осужденныхе.
"Один из погибших - 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о другом убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного сейчас проверяется", - говорится в сообщении.
- Напомним, по словам советника главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаевой, на оккупированной территории Донецкой области, в колонии убили трех граждан Украины.
- Делегация Украины планирует вынести на заседание Трехсторонней контактной группы вопрос убийства трех заключенных в колонии на оккупированной Донецкой области.
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