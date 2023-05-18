Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

В полиции рассказали подробности планируемого убийства и работы над раскрытием этого преступления.

Убийство семьи киевлян произошло в Черниговской области 14 мая. Около полуночи в тот же день в полицию Киева поступило сообщение об исчезновении 30-летнего мужа, его 28-летней жены и их 4-летнего сына. Утром супруги вместе с ребенком автомобилем "Мазда" отправились на Черниговщину, чтобы купить там машину. После обеда связь с ними оборвалась. Информацию и ориентировку на авто полицейские Киева передали коллегам из Черниговской области, начавшим поиски пропавших без вести.

Расстрелянную и сожженную машину киевлян, спрятанную в лесополосе между полями, обнаружили вблизи одного из сел Корюковского района Черниговщины. Полицейские насчитали более 20 отверстий от пуль. После поисков и прочесывания территории у обстрелянной машины нашли место, где обнаружили закопанные тела жертв с признаками насильственной смерти. На месте происшествия криминалисты обнаружили ряд вещественных доказательств: следы обуви и автомобильных колес, гильзы, шары, окровавленные вещи.

Для задержания подозреваемых и установления обстоятельств убийства была создана специализированная рабочая группа. В ее составе работали следователи, сотрудники уголовного розыска, уголовного анализа и оперативных служб Нацполиции и полиции Черниговщины и Житомирщины. Подозреваемых удалось вычислить и задержать в течение суток.

Правоохранители выяснили, что супруги договорились купить автомобиль на Черниговщине. С потенциальным продавцом мужчина несколько раз общался по телефону. Осмотреть автомобиль и, вероятно, купить его семья запланировала на воскресенье, 14 мая. С собой они взяли деньги для покупки и вместе с сыном отправились за автомобилем.

На самом же деле автомобиля не было, а таким образом семью заманили в ловушку. 22-летний организатор преступления, представившийся продавцом, спланировал вооруженное нападение и убийство. Он выезжал на место, где намеревался убить покупателей, заранее определил, где закопает тела и куда отгонит машину жертв, чтобы сжечь ее.

Чтобы воплотить задуманное, мужчина привлек двух своих знакомых – 27-летнего мужчину и 20-летнюю женщину из того же района Черниговщины.

Сообщники заманили покупателей в безлюдное место и расстреляли машину. Убедившись, что всех убили, зарыли тела жертв в лесополосе, а автомобиль оттащили и сожгли.

На следующий день за отобранные у убитых киевлян деньги организатор приобрел автомобиль, еще по 25 тыс. грн заплатил своим сообщникам за помощь.

Полицейские установили места нахождения фигурантов преступления в сутки. Двоих задержали на Черниговщине, а организатора – в Житомирской области, куда он скрылся. Во время задержания мужчина имел при себе гранаты и взрывчатку. Полицейские обнаружили у него автомат Калашникова, из которого расстреляли семью.

16 мая задержанным вручили сообщение о подозрении в умышленном убийстве. 17 мая суд арестовал всех троих без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.