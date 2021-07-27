Убийство Шеремета: Антоненко не отпустили под личные обязательства
Шевченковский районный суд Киева оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета
Об этом говорится в трансляции заседания суда на YouTube-канале "Судебная власть", передает "Бабель".
"Суд определил ходатайство защитника об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.
Следующее судебное заседание, согласно ранее утвержденному графику, назначено на 2 августа.
- Новый министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ход суда по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
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