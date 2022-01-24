Убийство Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под ночным домашним арестом

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Укринформ.

"Суд принял решение: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко с домашнего ареста на личное обязательство – оставить без удовлетворения. Ходатайство защитника Беспалого об изменении меры пресечения Кузьменко с домашнего ареста на личное обязательство – оставить без удовлетворения", - за судья.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство о предоставлении доступа к ряду документов Офиса генерального прокурора, Государственной пограничной службы и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Суд отложил разбирательство до 9 февраля.

Напомним, журналиста Павла Шеремета подорвали в его автомобиле в центре Киева утром 20 июля 2016 года. Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Был ведущим на белорусском телевидении, с 1996 года возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь.