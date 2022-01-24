Убийство Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под ночным домашним арестом
Шевченковский районный суд города Киева оставил под ночным домашним арестом двух обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко
Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Укринформ.
"Суд принял решение: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко с домашнего ареста на личное обязательство – оставить без удовлетворения. Ходатайство защитника Беспалого об изменении меры пресечения Кузьменко с домашнего ареста на личное обязательство – оставить без удовлетворения", - за судья.
Суд оставил без удовлетворения ходатайство о предоставлении доступа к ряду документов Офиса генерального прокурора, Государственной пограничной службы и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Суд отложил разбирательство до 9 февраля.
- Напомним, журналиста Павла Шеремета подорвали в его автомобиле в центре Киева утром 20 июля 2016 года. Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Был ведущим на белорусском телевидении, с 1996 года возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко.
- 12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.34
Покупка 28.34Продажа 28.66
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.46
- Актуальное
- Важное