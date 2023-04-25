Убийство пропагандистки Дугиной: РФ заочно арестовала "украинского диверсанта"
Участник украинской диверсионно-террористической группы Богдан Цыганенко заочно арестован и объявлен в международный розыск
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал заочный арест участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Наталией Вовк готовил убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной. Как уточнили нам в суде, гражданин Украины Богдан Цыганенко объявлен в международный розыск.
"Постановлением суда от 24 апреля 2023 года в отношении Цыганенко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе.
Против Цыганенко заочно предъявлены обвинения в убийстве общеопасным способом по мотивам ненависти. Фигурант объявлен в международный розыск, уточнили в суде.
- Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа. 21 августа следственный комитет России подтвердил , что во взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина.
- 22 августа федеральная служба безопасности РФ заявила, что раскрыла убийство дочери идеолога рашизма Александра Дугина и обвинила в нем украинские спецслужбы.
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