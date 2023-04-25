Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал заочный арест участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Наталией Вовк готовил убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной. Как уточнили нам в суде, гражданин Украины Богдан Цыганенко объявлен в международный розыск.

"Постановлением суда от 24 апреля 2023 года в отношении Цыганенко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе.

Против Цыганенко заочно предъявлены обвинения в убийстве общеопасным способом по мотивам ненависти. Фигурант объявлен в международный розыск, уточнили в суде.