Убийство Пригожина: первые выводы
Смута все ближе. И она будет очень жестока
1. Одним из решений после бунта Пригожина было дать время Шойгу и Герасимову до сентября показать результат. Если результата не было — Пригожин снова выходил на сцену, но с командой министра обороны и главы Генштаба. Итак, убийство Пригожина означает, что Шойгу и Герасимов провалились и других вариантов у них не было.
2. Очевидно, что Пригожин и Уткин подготовились к возможному своему убийству. Поэтому ответ будет, какой — увидим.
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3. Смерть Пригожина попытаются представить как справедливую за то, что он совершил. Но сейчас "военкоры" сидят растерянные и не знают сочувствовать или мочить его.
4. Ситуация в РФ не стабилизируется, а ухудшается. Потому что был нарушен пакт, которого временно достигли в июне после бунта. Теперь разным "башням" и группам понятно, что договоренности не работают. Поэтому попытки покушений станут случаться чаще.
5. Думаю, Шойгу и Герасимов теперь целые.
6. Смута все ближе. И она будет очень жестока.
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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