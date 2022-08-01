Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Парламент обязательно отреагирует. Сегодня-завтра будет опубликовано заявление от имени руководства Верховной Рады Украины, в котором мы обратимся ко всем парламентам мира с тем, чтобы не просто осудить, а ускорить все вопросы, связанные с признанием Российской Федерации страной-террористом и помочь Украине в расследовании этого преступления, чтобы эти дела обязательно дошли до суда и виновные в совершении этого теракта были наказаны", - заявил Стефанчук.

По его словам, это обращение подпишут также первый вице-спикер Александр Корниенко и заместитель председателя Рады Елена Кондратюк.