Убийство оккупантами военнопленных в Оленовке: Стефанчук анонсировал обращение к миру о признании РФ государством-террористом
Как сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины готовит обращение к международному сообществу в связи с умышленным артиллерийским обстрелом исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, в результате которого погибли украинские военнопленные
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Парламент обязательно отреагирует. Сегодня-завтра будет опубликовано заявление от имени руководства Верховной Рады Украины, в котором мы обратимся ко всем парламентам мира с тем, чтобы не просто осудить, а ускорить все вопросы, связанные с признанием Российской Федерации страной-террористом и помочь Украине в расследовании этого преступления, чтобы эти дела обязательно дошли до суда и виновные в совершении этого теракта были наказаны", - заявил Стефанчук.
По его словам, это обращение подпишут также первый вице-спикер Александр Корниенко и заместитель председателя Рады Елена Кондратюк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.26
Покупка 39.26Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 39.56Продажа 41.03
- Актуальное
- Важное