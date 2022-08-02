Об этом говорится в официальном уведомлении.



"Массовое умышленное убийство террористическим кремлевским режимом украинских военнопленных является циничным и жестоким военным преступлением, не имеющим срока давности, нарушением принципов и норм международного права, законов и обычаев ведения войны, в частности Женевской конвенции о обращении с военнопленными 1949 года и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 года, и, в конце концов, агрессивным унижением норм морали и цивилизационных достижений человечества", - говорится в обращении.



Рада также отмечает, что убийство украинских военнопленных в Оленовке – это попытка российских властей скрыть факты пыток и издевательств над военными ВСУ, а также расстрелы и другие военные преступления, совершенные ими на временно оккупированной территории Донецкой области.



"Действиями в отношении Украины и украинского народа Россия в очередной раз доказала, что она является государством-террористом, которое продолжает людонавистнические преступные практики тоталитарного советского режима. Военное преступление в Оленовке, ответственность за которое полностью несет преступная российская власть, является частью политики геноцида, которую Россия целенаправленно проводит против украинского народа", - говорится в сообщении.



Таким образом, Рада обращается к мировому сообществу со следующим призывом:

осудить нарушение Россией международного гуманитарного права и принять все возможные меры с целью проведения объективного расследования преступления в Оленовке, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к содеянному; принять меры по принуждению РФ к выполнению положений Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и других норм международного гуманитарного права, в том числе обеспечения свободного доступа к местам содержания украинских военнопленных представителей Международного Комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций; признать РФ государством-террористом и принять меры к его всесторонней международной изоляции путем: прекратить все виды сотрудничества с ним и заморозить контакты с его представителями на всех уровнях; усилить санкционное экономическое и политическое давление на Россию для подрыва ее экономической способности продолжать войну против Украины и строить новые захватнические планы; осознать серьезность угрозы всему мировому правопорядку и принципам существования человека как нравственного существа и использовать ради будущего мира все возможные инструменты сотрудничества, позволяющие сделать невозможным повторение таких преступных военных действий.

Обращение подписали глава Верховной рады Руслан Стефанчук, первый заместитель главы Александр Корниенко и заместитель главы Елена Кондратюк.

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