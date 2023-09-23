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Убийство лидера сикхов: США ожидают, что Индия будет сотрудничать с Канадой в расследовании дела

23 сентября, 2023 суббота
07:26
Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты ожидают от правительства Индии и Канады совместного расследования возможной причастности агентов Нью-Дели к убийству лидера соха в Оттаве

Об этом пишет Reuters.

"Мы глубоко озабочены обвинениями, выдвинутыми премьер-министром Трюдо. Было бы важно, чтобы Индия сотрудничала с канадцами в этом расследовании. Мы хотим видеть ответственность", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

Белый дом выразил свою обеспокоенность по поводу обвинений, предъявленных главой канадского правительства. Однако Блинкен пока единственный из американских чиновников, прокомментировавший ситуацию.

Ранее на этой неделе традиционные канадские союзники, включая Соединенные Штаты, проявили осторожный подход к этому вопросу. Политические аналитики говорят, что это отчасти потому, что США и другие крупные игроки видят Индию как противовес растущему влиянию Китая.

"Мы очень тесно консультировались с нашими канадскими коллегами, не просто консультируясь, но координируя с ними эту проблему", - сказал Блинкен.

Что известно об убийстве сикхского активиста в Канаде

19 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "агенты индийского правительства" совершили убийство лидера сикхской общины в Британской Колумбии в июне прошлого года. Он сказал, что обвинение основывается на разведданных, собранных правительством Канады.

Позже министр иностранных дел Мелани Джоли объявила, что Канада выслала индийского дипломата, которого она назвала главой индийской разведки в Канаде.

Трюдо сказал, что большое сообщество канадцев индейского происхождения было возмущено убийством и в некоторых случаях опасается за свою личную безопасность.

Отмечается, что 45-летний Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее в Британской Колумбии. Следователи из Королевской канадской конной полиции заявили, что на него устроили засаду люди в масках, но не сообщали, было ли нападение политически мотивированным.

Но Ниджар был известен тем, что выступал за создание независимого сикхского государства Халистан, включающего части штата Пенджаб в Индии, и Индия объявила его в розыск, как террористом.

Индия же назвала обвинение Оттавы в причастности к убийству лидера сикхских сепаратистов "абсурдным и мотивированным".

Впоследствии Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады из-за конфликта, связанного с убийством лидера сикхов на территории Канады.

Криминал
Индия
Канада
Джастин Трюдо
США
Энтони Блинкен
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